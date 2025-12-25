Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Zincir market kararında gözler Bakanlık duyurularında!

"Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlığıyla gerçekleştirilen stratejik çalıştayda, perakende sektörünün tüm paydaşları ortak bir karara vardı. Farklı ülkelerde uygulanan "pazar günü market kapalılığı" modelinin Türkiye'de de uygulanması için adım attı. Sektör temsilcileri uzlaşsa da kararın resmiyet kazanması için gözler Ticaret Bakanlığında!
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle düzenlenen "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlıklı çalıştay sonunda zincir marketlerin pazar günü kapalı olması yönünde ortak bir mutabakata varıldı.
Konuyla ilgili gözler Ticaret Bakanlığına döndü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun da katıldığı programda "Aile Kurumu ve Hukuki Perspektif", "Çalışan Psikolojisi ve İstihdam Sürekliliği", "Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Sosyal Denge" ile "Pazar Tatilinin Ekonomik Rasyoneli" başlıklı oturumlar da yapıldı.
Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni isteyen çalıştaya katılanların ardından karar resmiyet kazanırsa zincir marketler pazar günü kapalı olacak.