Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Zincir market kararında gözler Bakanlık duyurularında!

"Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlığıyla gerçekleştirilen stratejik çalıştayda, perakende sektörünün tüm paydaşları ortak bir karara vardı. Farklı ülkelerde uygulanan "pazar günü market kapalılığı" modelinin Türkiye'de de uygulanması için adım attı. Sektör temsilcileri uzlaşsa da kararın resmiyet kazanması için gözler Ticaret Bakanlığında!