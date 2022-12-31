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Giriş Tarihi: 31.12.2022 23:45 Son Güncelleme: 31.12.2022 23:45

Markette alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiği için, kimin market sahibi bir arkadaşı, onun akrabaları ve tanıdıklarını da çalışanlar ve müşteriler olarak ayarlayıp marketini onun için kapatmıştır?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (31 Aralık 2022 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Markette alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiği için, kimin market sahibi bir arkadaşı, onun akrabaları ve tanıdıklarını da çalışanlar ve müşteriler olarak ayarlayıp marketini onun için kapatmıştır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Markette alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiği için, kimin market sahibi bir arkadaşı, onun akrabaları ve tanıdıklarını da çalışanlar ve müşteriler olarak ayarlayıp marketini onun için kapatmıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Markette alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiği için, kimin market sahibi bir arkadaşı, onun akrabaları ve tanıdıklarını da çalışanlar ve müşteriler olarak ayarlayıp marketini onun için kapatmıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan Markette alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiği için, kimin market sahibi bir arkadaşı, onun akrabaları ve tanıdıklarını da çalışanlar ve müşteriler olarak ayarlayıp marketini onun için kapatmıştır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (31 ARALIK 2022)

ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Markette alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiği için, kimin market sahibi bir arkadaşı, onun akrabaları ve tanıdıklarını da çalışanlar ve müşteriler olarak ayarlayıp marketini onun için kapatmıştır?

A- Cristiano Ronaldo
B- Dua Lipa
C- Kim Kardashian
D- Michael Jackson (CEVAP)


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Markette alışveriş yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiği için, kimin market sahibi bir arkadaşı, onun akrabaları ve tanıdıklarını da çalışanlar ve müşteriler olarak ayarlayıp marketini onun için kapatmıştır?
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