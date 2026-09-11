Markette pes dedirten soygun oyunu: İade yapamayınca bıçak çekip kasayı gasp etti

BIÇAK ÇEKİP 7 BİN LİRA GASP ETTİ

Kasiyerin A.A.'ya markete dışarıdan elleri boş şekilde geldiğini ve ürünleri market içerisinden alışveriş sepetine doldurduğunu hatırlatması üzerine şüpheli, cebindeki bıçağı çıkararak mağaza görevlisini tehdit etti. A.A., daha sonra yazar kasadan 7 bin TL para alarak olay yerinden ayrılmaya çalıştı. Market çalışanlarının şahsı oyalayıp durumu polise bildirmesi üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek A.A.'yı suç aleti bıçak ve parayla birlikte market içerisinde yakalanarak gözaltına aldı. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör