Markette silahlı saldırı: 3 yaralı!

Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İşletmenin müdürü S.Ç. ile aralarında sorun olan market çalışan Z.U., beraberinde babası İ.U. ile iş yerine geldi. Taraflar arasındaki konuşma tartışmaya dönüşünce S.Ç.'nin yanında bulunan E.F.Ç. (24) de olaya dahil oldu. E.F.Ç., belinden çıkardığı tabancayla Z.U. ve babası İ.U.'ya yaklaşık 10 el ateş etti.