Marmara Adalar Belediye Başkanı Dinçer’in tartışılan paylaşımı: Vergi çıkışı ortalığı karıştırdı!

Başkan Dinçer, paylaşımında belediye ekiplerinin yabani ot temizliği için bölgeye gittiğini, otları biçen ekibin çalışmasını tamamladığını, otların kaldırılması için görevli aracın henüz bölgeye ulaşmadan video çekilerek paylaşım yapıldığını savundu.

Dinçer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Belediyemize sokağındaki yabani otların büyüdüğü haberini verdikleri için ot temizliği yapılsın diye çalışmaya giden personelin yaptığı işi yarım bıraktığı iddiası ile video çekip paylaşan hanımefendi bahçesini de yıkamış temizlemiş diye anlatıyor. Yıkamasaydınız belediye bahçenizi de temizleseydi aslında. Otları temizleyen ekip temizlik işini yapmış, otları kaldırmaya gelecek araçlı ekip gelmeden video çekip yayınlamak iyi niyet değildir. Evet, herkes kapısının önünü kendi temizleyecek. Haberiniz olsun diyelim. Ama şimdi şöyle bir cümle gelir; 'Ben vergimi ödüyorum, belediye yapsın.' Sorsan ödediği vergi bedeli 2 bin TL'dir. Güler misin, ağlar mısın. Bahçesini de yıkamış Demek dağın tepesindeki evinde sular da akıyormuş."

Paylaşımda yer alan "Sorsan ödediği vergi bedeli 2 bin TL'dir. Güler misin, ağlar mısın" ve "Dağın tepesindeki evinde sular da akıyormuş" ifadeleri sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.