Haberler Yaşam Haberleri Batan gemideki mürettebattan bir kişinin daha cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 6.3.2024 18:44 Son Güncelleme: 6.3.2024 19:08

Batan gemideki mürettebattan bir kişinin daha cesedi bulundu

Marmara Denizinde 15 Şubat sabahı batan Batuhan A, isimli yük gemisinin kayıp 4 mürettebatından birine daha ulaşıldı. İmralı adası açıklarında su yüzeyinde bulunan cesedin, gemi sahibi Murat Altıntaş’a ait olduğu tespit edildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Batan gemideki mürettebattan bir kişinin daha cesedi bulundu

Marmara adasından yüklediği mermer tozu yükü ile Gemlik'e hareket eden ve 15 Şubat sabahı saat 07:12'de Karacabey ilçesi açıklarında sulara gömülen Batuhan A. isimli yük gemisinin kayıp mürettebatlarını arama çalışmaları sürerken, 4 gün önce İmralı adası açıklarında su yüzeyinde bulunan cesedin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

GEMİ SAHİBİ ÇIKTI

Kayıp mürettebatlardan birine ait olduğu değerlendirilen ve sudan çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, batan Batuhan A. isimli geminin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlendi. Murat Altıntaş'ın cenazesi ailesine teslim edilirken, kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları ise sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Batan gemideki mürettebattan bir kişinin daha cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA