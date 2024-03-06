Batan gemideki mürettebattan bir kişinin daha cesedi bulundu

Marmara adasından yüklediği mermer tozu yükü ile Gemlik'e hareket eden ve 15 Şubat sabahı saat 07:12'de Karacabey ilçesi açıklarında sulara gömülen Batuhan A. isimli yük gemisinin kayıp mürettebatlarını arama çalışmaları sürerken, 4 gün önce İmralı adası açıklarında su yüzeyinde bulunan cesedin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

GEMİ SAHİBİ ÇIKTI

Kayıp mürettebatlardan birine ait olduğu değerlendirilen ve sudan çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, batan Batuhan A. isimli geminin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlendi. Murat Altıntaş'ın cenazesi ailesine teslim edilirken, kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları ise sürüyor.