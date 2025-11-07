Marmara Denizi’nde makine arızası yaşayan tekne panik yarattı

Marmara denizinde yine bir teknede makine arızasından dolayı panik yaşandı. Yenikapı açıklarında motor arızası nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekneden yardım çağrısında bulunuldu. Tekneden yapılan yardım çağrısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri yetişti. Makine arızası nedeniyle Yenikapı açıklarında sürüklenen tekneye ekipler kurtarmak için müdahalede bulundu. Sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yenikapı açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yenikapı'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.