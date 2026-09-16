Marmara Denizi’nde panik anlar! “Ölmek için atladı kurtarılmayı reddetti”

İstanbul'da saat 17.30 sıralarında Büyükada'dan Kadıköy'e giden vapurdaki yolcular bir kişinin denizde olduğunu fark etti. Durumun görevlilere bildirilmesi üzerine vapur rotasını denizde yüzen erkek şahsa doğru yöneltti. Şahsın, kendisine atılan can simidini tutmaması nedeniyle iki vatandaş denize atladı.

ÖLMEK İSTİYORUM DİYEREK YARDIMI REDDETTİ

Kimliği henüz belirlenemeyen vatandaş, kendisini kurtarmaya çalışan vatandaşlardan yüzerek uzaklaşmaya çalıştı. Kurtarma amacıyla denize atlayan vatandaşlara da direnen yaşlı adam, yardım tekliflerini geri çevirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu denizden çıkarılan yaşlı adam, tekneye alınarak acil durum battaniyesine sarıldı.

"YAKLAŞMA SENİ DE BOĞARIM"

Kurtarma çalışmaları sırasında denize atlayan vatandaş O.A.K., yaşadığı korku dolu anları anlattı. "Boğulduğunu düşündüğüm için atladım. Ölmek istiyorum ailemle sorunlarım var yaklaşırsan seni de boğarım dedi. Nefessiz kaldığını düşündüğüm için atladım. İlk defa başıma böyle bir durum geldi. Geminin profesyonel yaklaşımı olmasaydı kurtaramazdım. Kendisi de kurtulmak istemiyordu. Kıyı emniyetin yardımı ile kurtardık. Ölüm korkusu gelince teslim oldu" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör