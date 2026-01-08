Haberler Yaşam Haberleri Marmara Denizi'nde sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 8.01.2026 16:57

Marmara Denizi'nde sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı

Marmara Denizi Kartal açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi, ekiplerin çalışmalarının ardından Kartal Demir Sahası'nda emniyete alındı.

DHA
Marmara Denizi’nde sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı
  • ABONE OL

Marmara Denizi Kartal açıklarında, öğle saatlerinde BEYPAZARI isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-9 römorkü bölgeye sevk edildi.

KARGO GEMİSİ EMNİYETE ALINDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "İstanbul Kartal Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen BEYPAZARI isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-9 Römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Kartal Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Marmara Denizi'nde sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz