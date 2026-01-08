Marmara Denizi’nde sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı

Marmara Denizi Kartal açıklarında, öğle saatlerinde BEYPAZARI isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-9 römorkü bölgeye sevk edildi.
KARGO GEMİSİ EMNİYETE ALINDI
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "İstanbul Kartal Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen BEYPAZARI isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-9 Römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Kartal Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.