Marmara denizine kanalizasyon suyu akıtan İSKİ’ye 8 milyon 391 bin TL idari para cezası

İstanbul'da çevre yatırımları ve arıtma tesislerinin bakımı konusunda sınıfta kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, mega kentin can damarı Marmara Denizi'nde büyük bir çevre skandalına daha imza attı. Avcılar Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize doğrudan kanalizasyon suyu deşarj edildiği ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri yıldırım denetim gerçekleştirdi.

GÖZ GÖRE GÖRE KANALİZASYON AKITTILAR

Bakanlık müfettişleri ve çevre ekiplerinin tesiste yaptığı incelemelerde, çevre faciası tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. İleri biyolojik arıtma yapması gereken tesisten, hiçbir arıtma işlemine tabi tutulmayan simsiyah kanalizasyon sularının doğrudan Marmara Denizi'ne deşarj edildiği suçüstü yapılarak kayıt altına alındı. Çevre katliamına seyirci kalmayan ekipler, tutulan resmi tutanakların ardından İBB iştiraki İSKİ hakkında derhal yasal işlem başlattı.

İSKİ ÜÇÜNCÜ KEZ YAKALANDI

Skandalın perde arkasında ise tam bir aymazlık çıktı. İSKİ'nin aynı tesiste daha önce de hiçbir arıtma işlemi yapmadan "by-pass" hattı üzerinden Marmara Denizi'ni kirlettiği ve bu yüzden bakanlık tarafından daha önce tam 2 kez cezalandırıldığı öğrenildi. Çevre kirliliğini alışkanlık haline getiren ve uyarılara kulak asmayan İBB yönetimine bu üçüncü vukuatında affetmeyen bakanlık, 8 milyon 391 bin TL tutarında cezası kesti.

SAHİLLER KİRLİLİK YUVASI

Marmara Denizi'ni göz göre göre feda eden bu deşarj görüntülerinin ardından sahil şeridinde ağır bir koku ve deniz üstünde yağ tabakaları oluştu. Avcılar ve çevre ilçelerde oturan İstanbullular, İBB'nin vizyonsuz yönetimi yüzünden temiz hava alamadıklarını ve denizlerin kirlilik yuvasına döndüğünü belirterek duruma sert tepki gösterdi. Bakanlığın olayla ilgili adli ve idari soruşturmayı derinleştirerek sürdürdüğü bildirildi.