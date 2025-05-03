Marmara’da deprem paniği

Marmara Denizi'nde saat 11.36'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Enteresan bir durum oldu. İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin doğusunda değil batısında meydana geldi. Ana depremin olduğu yere yakın bir yerde meydana geldi. Bunu artçı bir deprem olarak kabul edebiliriz. Bunlar olabilecek depremler. Kumburgaz Fay Hattı üzerinde bir depremdir. Bu depremler endişelendirmemelidir" dedi.