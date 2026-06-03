Marmara’da devasa temizlik

Marmara Adası açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, deniz canlıları için ölüm tuzağına dönüşen yaklaşık 15 bin metrekarelik hayalet ağ denizden çıkarıldı. Çalışma kapsamında çok sayıda canlı kurtarılırken, ağların geri dönüşüme kazandırılacak. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Mavi Atlas" projesi kapsamında Balıkesir
'in Marmara Adası açıklarında kapsamlı bir hayalet ağ temizliği gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağ, 200 metrekare misina ağ, 225 kilogram kurşun ağırlık, 30 metre halat ve 50 metre trol kapı halatı denizden çıkarıldı. Yetkililer, çıkarılan ağların büyüklüğünün Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek ölçüde olduğunu belirtti.