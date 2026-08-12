Haberler Yaşam Haberleri Marmara’ya atık su boşaltan İBB’ye 1.6 milyon lira ceza
Giriş Tarihi: 12.08.2026

Marmara’ya atık su boşaltan İBB’ye 1.6 milyon lira ceza

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Marmara’ya atık su boşaltan İBB’ye 1.6 milyon lira ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Balıkçı Barınağı içerisinden denize atık su deşarjı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Farklı tarihlerde bölgede inceleme yapıldı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
İSKİ'ye ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan 2 beton borunun çevresinde deniz suyunun renginin koyu olduğu ve yer yer renkli su girişlerinin bulunduğu belirlendi. Yetkililerle yapılan görüşmeler ve daha önce kaydedilen görüntülerde de söz konusu borular aracılığıyla Marmara Denizi'ne koyu renkli, yağlı su akışının gerçekleştiği tespit edildi. Söz konusu atık su/kaçak deşarjıyla ilgili Çevre Kanunu kapsamında İSKİ hakkında idari işlem başlatıldı. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırım uygulanarak İSKİ'ye 1 milyon 678 bin TL ceza verildi.

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#MARMARA DENİZİ #İSKİ #ÇEVRE

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Marmara’ya atık su boşaltan İBB’ye 1.6 milyon lira ceza
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