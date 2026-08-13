Marmara’yı kirleten İSKİ’ye ceza

İstanbul'da çevre yatırımları ve arıtma tesislerinin bakımı konusunda sınıfta kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetimi, mega kentin can damarı Marmara Denizi
'nde büyük bir çevre skandalına daha imza attı. Avcılar Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize doğrudan kanalizasyon suyu deşarj edildiği ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri yıldırım denetim gerçekleştirdi. Vatandaşın ihbarıyla suçüstü yapan bakanlık yetkilileri, aynı suçu daha önce de işleyen İSKİ
'ye 8 milyon 391 bin TL idari para cezası kesti. Bununla beraber çevre kirliliğini alışkanlık haline getiren ve uyarılara kulak asmayan İBB yönetimine kesilen 3. ceza oldu.