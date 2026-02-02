Marmaris açıklarında sürüklenen katamaran kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan yelkenli katamaran tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Hisarönü mevkii açıklarında seyir halindeyken makine arızası yaşayan 24 metre uzunluğundaki yelkenli katamaran, kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı. Tekne içerisinde bulunan 2 kişinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, sürüklenen tekneyi yedek aldı. Yelkenli katamaran, güvenli bir şekilde özel bir marinaya çekilerek emniyete alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, teknenin makine arızasına ilişkin inceleme başlatıldı.