Haberler Yaşam Haberleri Marmaris Bördübet yangını mangal ateşinden çıkmış! 3 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 30.6.2024 22:17 Son Güncelleme: 30.6.2024 22:32

Marmaris Bördübet yangını mangal ateşinden çıkmış! 3 şüpheli gözaltına alındı

Marmaris Bördübet mevkiinde çıkan ve 5 hektar alanın kül olduğu yangınla ilgili yeni gelişme yaşandı. Buna göre yangının, bölgede karavanla bulanan 3 şüphelinin yaktığı mangal ateşinden çıktığı değerlendirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris Bördübet yangını mangal ateşinden çıkmış! 3 şüpheli gözaltına alındı

Marmaris Bördübet mevkiinde saat 16.40'ta orman yangını çıktı. Kargılı Koyu bölgesinde çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Denize sıfır makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. 5 hektarlık alanın kül olduğu bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşma kapsamında bölgede mangal ateşi yaktığı değerlendirilen şüpheliler, Pınar S.(39), Uğur S. (47) ve Hüseyin S. (43) çekme karavanlarıyla birlikte yakalandı. 3 şüpheli taksirle orman yangınına neden olma suçundan gözaltına alındı.

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Marmaris Bördübet yangını mangal ateşinden çıkmış! 3 şüpheli gözaltına alındı
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