Marmaris Davası’nın Firari Sanığı Burkay Karatepe yakalanmıştı: Bakanlıktan açıklama geldi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin "Marmaris Davası"nda dosyası firari olması nedeniyle ayrılan sanıklardan Burkay Karatepe yakalandı. Şüpheli Hakkında adli işlemler Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

MAHKEME AĞIR CEZALARA HÜKMETTİ

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/277 esas sayılı dosyasında görülen ve 4 Ekim 2017'de karara bağlanan davada, darbe girişimi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle sanıklar hakkında ağır cezalara hükmedildiği hatırlatıldı. Açıklamada, dava kapsamında 31 sanığa dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa dört kez müebbet, bir sanığa üç kez müebbet ve 4 sanığa birer kez müebbet hapis cezası verildiği belirtildi.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildiği ve kararın kesinleştiği aktarılan açıklamada, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, bir sanık hakkında beraat kararı verildiği ifade edildi. Firari durumdaki Fetullah Gülen, Burkay Karatepe, Özcan Karacan ve Ramazan Elmas yönünden ise yakalama kararlarının infazının beklenmesi nedeniyle dosyalarının ayrıldığı kaydedildi. Bakanlık, söz konusu hükümlerin Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 17 Mayıs 2022 tarihinde onanarak kesinleştiğini bildirdi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Açıklamaya göre, dosyası yakalama kararı nedeniyle ayrılan firari sanıklardan Burkay Karatepe, 1 Ağustos 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü belirtildi.