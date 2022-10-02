Haberler Yaşam Haberleri Marmaris Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Fethiye Marmaris Arası Kaç Km Ve Ne Kadar Sürer?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:24 Son Güncelleme: 2.10.2022 14:25

Marmaris Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Fethiye Marmaris Arası Kaç Km Ve Ne Kadar Sürer?

Marmaris Fethiye arası kaç km sorusu, yolculuk yapanların sorduğu sorular arasındadır. Bunun sebebi her ikisi de ülkemizin en güzel tatil beldelerinin arasında yer almaktadır. Sizlerde eğer Marmaris Fethiye arası kaç saat yol sürdüğünü merak ediyorsanız tam da yerindesiniz, çünkü bu yazımızda siz kıymetli okurlarımız için Marmaris Fethiye arası kaç km yol olduğuna dair bilgilere yer verdik.

Marmaris Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Fethiye Marmaris Arası Kaç Km Ve Ne Kadar Sürer?

Marmaris ve Fethiye Muğla ilimizde yer alan, hem yerli hem de yabancı turistlerin göz bebeği ilçelerdir. Birbirinden güzel koyları, muhteşem doğası ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Fethiye ve Marmaris ilçeleri arasında yoğun bir seyahat trafiği mevcuttur. Peki, Fethiye Marmaris arası kaç km? Özel araçla Marmaris Fethiye arası kaç saat sürer? İşte detaylı bilgiler ...

Özel Araçla Marmaris Fethiye Arası Kaç Km Ve Kaç Saat?

Özel araçla Marmaris Fethiye arası yolculuk hayli zevkli bir tecrübe olacaktır, bunun nedeni kuşkusuz ki bu iki güzel ilçe arasında görülecek onlarca nefis manzara ve doğal güzelliklerin olmasıdır. Eğer sizde özel araçla Fethiye Marmaris arasında yolculuk yapacaksanız iki ilçenin arasındaki yol mesafesi ve süresini merak ediyor olmalısınız. Özel Araçla Marmaris Fethiye arası yol mesafesi 125 kilometre, yolculuk süresi ise 1 saat 50 dakikadır.

Otobüsle Fethiye Marmaris Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Marmaris Fethiye arası seyahat için hem şehirler arası otobüs firmaları hem de il içi ulaşım kurumlarının otobüslerini kullanabilirsiniz. Belli saatler ve bölgelerden hareket eden bu otobüslerle Fethiye'den Marmaris'e yahut tam tersi istikamette yolculuk yapmanız mümkün. Otobüsle Marmaris Fethiye arası yol mesafesi 132 kilometre, yolculuk süresi ise yaklaşık 2 saattir.

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Marmaris Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Fethiye Marmaris Arası Kaç Km Ve Ne Kadar Sürer?
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