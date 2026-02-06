Marmaris göle döndü…Selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikte ilerlemek neredeyse imkânsız hale geldi. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, kendilerini güvenli alanlara atarak fırtınanın dinmesini bekledi. Bazı sürücüler araçlarıyla yollarda mahsur kalırken, su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Bayır, Selimiye, Osmaniye ve Orhaniye mahallelerinde yollar adeta göle döndü.

Şiddetli yağış nedeniyle dere yataklarında taşkınlar yaşandı. Bazı bölgelerde su baskınları meydana gelirken, bahçe ve zemin katları su altında kaldı. Vatandaşların ihbarları üzerine belediye, polis, jandarma itfaiye, AFAD ve ilgili ekipler teyakkuza geçerek su tahliye ve yol açma çalışmalarına başladı. Tıkanan mazgallar ekipler tarafından açılırken, riskli bölgelerde önlemler artırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre Marmaris genelinde metrekareye düşen yağış miktarının 80 kilogramı geçtiği öğrenildi. Fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağışın zaman zaman devam edebileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

BİR KİŞİ CESEDİ BULUNDU

Osmaniye'de akşam saatlerinde baba evinden çıkarken aracıyla sele kapılan ve sürüklenen Marmaris Belediyesi Temizli İşleri personeli Zekeriya Şahin kayboldu. Aracı bulunan Şahin'in yakın bölgede cansız bedeni bulundu. Ekiplerin Şahin'in cansız bedenini dereden çıkarma çalışmaları sürüyor.