Marmaris’te düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

22 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzensiz göçmenlerin Saman İskelesi sahiline geldikleri belirlendi. Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle denizde operasyon düzenledi. Saman İskelesi açıklarında durdurulan yelkenli teknede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7'si Afganistan, 15'i İran uyruklu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, teknenin kaptanlığını yaptıkları değerlendirilen Özbekistan uyruklu F.K. ve N.K. gözaltına alındı. Çalışmalarını karada da sürdüren ekipler, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen İran vatandaşları M.M, S.A, F.H, S.S. ile Irak vatandaşı K.A.H'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Böylece olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.