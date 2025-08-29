Marmaris’te iki okula yıkım kararı

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Kaymakam Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen deprem dayanıklılık analizleri sonucunda alınan yıkım kararları ve yeni eğitim-öğretim planlamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi arasında yapılan protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Atatürk İlkokulu B Blok ile Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi A ve D Bloklarının depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkımına karar verildi. Alınan karar doğrultusunda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören ana sınıfı öğrencileri, okulun tarihi ana binasında eğitimlerine devam edecek. İlkokul öğrencileri ise Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu'na yönlendirilecek. Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öğrencileri ise geçici olarak Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini sürdürecek. Bu kapsamda her iki okulda da ikili eğitim uygulamasına geçilecek. Kaymakam Nurullah Kaya, yapılan planlamaların öğrencilerin eğitim sürecinde herhangi bir aksamaya neden olmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.