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Giriş Tarihi: 25.8.2023 23:21 Son Güncelleme: 25.8.2023 23:21

Marmaris'te kapalı otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kapalı otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri otelde konaklattığı gerekçesiyle gözaltına alınan işletmeci tutuklandı.

AA
Marmaris’te kapalı otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kapalı bulunan bir otele giriş çıkışların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığının izni ile otelde arama yapan ekipler, 15 Suriye ve 1 Filistin uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayarak yardım ettiği belirlenen otelin işletmecisi S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Marmaris'te kapalı otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
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