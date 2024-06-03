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Giriş Tarihi: 3.6.2024 11:05 Son Güncelleme: 3.6.2024 11:07

Marmaris'te motosiklet kazasında yaralanan genç astsubay hayatını kaybetti

Marmaris'te motosiklet kazasında ağır yaralanan Astsubay Çavuş Yüce Önder Bilir, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Denizci astsubay, askeri törenle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Marmaris’te motosiklet kazasında yaralanan genç astsubay hayatını kaybetti

Aksaz Deniz Üssü Komutanlığında askeri gemide görev yapan 24 yaşındaki Astsubay Çavuş Yüce Önder Bilir, motosikletiyle İçmeler'e giderken kaza geçirdi. Ağır yaralanan Bilir, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç astsubay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yüce Önder Bilir'in cenazesi, hastane önünde düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi. Bekar olduğu öğrenilen Bilir'in vefatı, ailesi ve silah arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

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Marmaris'te motosiklet kazasında yaralanan genç astsubay hayatını kaybetti
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