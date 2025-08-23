Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te orman yangını önleme çalışmaları sürüyor
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında, 3 tarafı orman, 1 tarafı deniz olan Karaca Köyü’nde diri örtü temizliği gerçekleştirdi.

Çalışmanın amacı; olası bir yangın durumunda yol güvenliğini sağlayarak vatandaşların tahliyesini kolaylaştırmak, köy ve yerleşim alanlarının güvenliğini artırmak, yol kenarından başlayabilecek küçük ateşlerin yangına dönüşmesini önlemek ve bu yolu kullanacak söndürme ekiplerinin güvenliğini temin etmek olarak açıklandı. Yetkililer, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, vatandaşların orman ve yol kullanımında daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

