Muğla, İzmir ve Manisa’da alevlerle mücadele! Havadan ve karadan müdahale başladı

İZMİR'DE OTLUK ALANDA YANGIN

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Örnekköy Mahallesi 7549 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.