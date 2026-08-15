Haberler Yaşam Haberleri Muğla, İzmir ve Manisa'da alevlerle mücadele! Havadan ve karadan müdahale başladı
Giriş Tarihi: 15.08.2026 18:48 Son Güncelleme: 15.08.2026 19:29

Muğla, İzmir ve Manisa'da alevlerle mücadele! Havadan ve karadan müdahale başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan İzmir'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yerleşim yerlerine yakın olan yangını söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor.

DHA Yaşam
Muğla, İzmir ve Manisa’da alevlerle mücadele! Havadan ve karadan müdahale başladı
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Son dakika haberleri: Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 16 helikopter, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 178 personel ile müdahale ediliyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

İZMİR'DE OTLUK ALANDA YANGIN

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Örnekköy Mahallesi 7549 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın olan yangını söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ormandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 2 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangına müdahale ediliyor. Ekiplerin, havadan ve karadan başlattığı söndürme çalışması devam ediyor

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUĞLA #MARMARİS #ORMAN YANGINI

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Muğla, İzmir ve Manisa'da alevlerle mücadele! Havadan ve karadan müdahale başladı
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