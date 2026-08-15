Muğla, İzmir ve Manisa’da alevlerle mücadele! Havadan ve karadan müdahale başladı

Son dakika haberleri: Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 16 helikopter, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 178 personel ile müdahale ediliyor.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
İZMİR'DE OTLUK ALANDA YANGIN
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Örnekköy Mahallesi 7549 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın olan yangını söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
MANİSA'DA ORMAN YANGINI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ormandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.