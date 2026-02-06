Marmaris’te Sağanak Afete Dönüştü! Gün Ağarınca Yıkım Ortaya Çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına adeta hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından 5 Şubat akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış, özellikle kırsal mahallelerde büyük tahribata yol açtı. İlçe genelinde cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok noktada taşkın ve su baskınları yaşandı. Yağışın kısa sürede etkisini artırmasıyla birlikte trafikte ilerlemek neredeyse imkânsız hale geldi. Araçlar yollarda mahsur kalırken, sel suları bazı otomobilleri sürükledi. Bayır, Selimiye, Osmaniye ve Orhaniye mahallelerinde yollar tamamen suyla kaplandı. Dere yataklarının taşmasıyla birlikte bahçe ve zemin katları su altında kaldı.

ARAÇ SELE KAPILDI, CESEDİ BULUNDU

Osmaniye Mahallesi'nde akşam saatlerinde baba evinden ayrılan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Zekeriya Şahin, aracıyla birlikte sele kapılarak kayboldu. Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu Şahin'in aracı bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde Şahin'in cansız bedeni, aracının bulunduğu noktaya yakın bir derede ekipler tarafından çıkarıldı. Acı haber ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

EVLERİ SU BASTI, AĞAÇLAR VE KAYALAR YOLLARA SAVRULDU

Gün ağarmasıyla birlikte selin bıraktığı tahribat daha net ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde; dere yataklarının kahverengi sel sularıyla dolduğu, menfezlerin yetersiz kaldığı, büyük kaya parçalarının yerlerinden sökülerek yollara sürüklendiği görüldü. Bazı bölgelerde devrilen ağaçların araçların üzerine düştüğü, bahçelerdeki eşyaların ve arı kovanlarının sel sularıyla taşındığı kaydedildi. Tarım arazilerinde ciddi zarar meydana gelirken, üreticiler büyük mağduriyet yaşadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Vatandaşların ihbarları üzerine Marmaris Belediyesi, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz haline geçti. Tıkanan mazgallar açıldı, sel sularının tahliyesi için yoğun çalışma yürütüldü. Yetkililer, ilçe genelinde metrekareye düşen yağış miktarının 100 kilogramı aştığını bildirdi.

OKULLARA İDARİ İZİN KARARI

Marmaris Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Bayır ve Osmaniye mahallelerinde bazı olumsuzlukların yaşandığı belirtildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda, 6 Şubat 2026 Cuma günü söz konusu mahallelerde okula gidemeyen öğrenci ve öğretmenlerin idari izinli sayıldığı duyuruldu. Ayrıca Osmaniye Mahallesi'nde içme ve kullanma suyu şebekesinde sel nedeniyle meydana gelen hasar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nün gerekli tedbirleri aldığı ifade edildi. Yetkililer, yağışların zaman zaman devam edebileceğini belirterek vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.