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Giriş Tarihi: 6.2.2024 14:51

Marmaris'te yürekleri yakan kaza: Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü astsubay öldü

Muğla Marmaris'te, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü astsubay Mustafa Oğuz Utlu (24), hayatını kaybetti.

DHA
Marmaris’te yürekleri yakan kaza: Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü astsubay öldü

Kaza, saat 02.30 sıralarında Otogar Yolu Sarıana Türbesi yakınlarında meydana geldi. Astsubay Mustafa Oğuz Utlu'nun kontrolünü yitirdiği 16 ARV 848 plakalı otomobil savrulup, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Utlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan Utlu'nun cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Marmaris'te yürekleri yakan kaza: Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü astsubay öldü
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