Martı Tag sürücüsüne saldırıya dava: 15 yıla kadar hapisleri istendi

İzmir Bornova'ya bağlı Yeşilova Mahallesi'nde geçtiğimiz kasım ayında korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre Martı Tag sürücüsü Bekir Ç., benzin almak için bir petrol ofisine geldi. O sırada Bekir Ç.'nin araç kapısını açıp içeri giren Fevzi D., 'Sen korsan mısın? Ekmeğimizi mi çalıyorsun? gibi cümleler kurdu. Çıkardığı çakıyı da Bekir Ç.'nin bacağına dayayarak aracın anahtarını elinden aldı. Daha sonra araçta bulunan yaklaşık 50 Bin TL parayı da alarak araçtan indi. Bu sırada Bekir Ç. de araçtan inince diğer şüpheli Yiğit Y. hiçbir şey söylemeden Bekir Ç.'nin yüzüne yumruk yattı. Bekir Ç. yaşananlar üzerine şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Fevzi D.

"SİZİ TABANCA İLE VURURUM"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler Fevzi D. ve Yiğit Y. ifadelerinde şunları söyledi: "İzmir otogarında bir taksi durağında değnekçi ve haber merkezinde görev yapıyoruz. Olay günü AVM'ye gitmek için Martı Tag çağırdık. Gideceğimiz yer için uygulama 300 TL gösteriyor. Bu ücreti verelim dedik. Bekir Ç. bizden bin TL istedi. Anlaşamayınca bize, 'Ben askerim. Sizi tabanca ile vururum' dedi. Bunu üzerine biz de binmedik ve anahtarı ya da parayı da almadık."

Yiğit Y.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Fevzi D. ve Yiğit Y.'nin 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi. İddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.