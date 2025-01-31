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Giriş Tarihi: 31.1.2025 16:23 Son Güncelleme: 31.1.2025 17:18

Martı TAG sürücüsünü darbeden 4 taksi şoförü tutuklandı

Ankara'da Martı TAG sürücüsünün darp edildiği ve alıkonularak tehdit edildiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 taksi şoförü tutuklandı.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Martı TAG sürücüsünü darbeden 4 taksi şoförü tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da dün Martı TAG uygulamasından çağırdıkları aracı durdurarak A.Ö.'yü darp ettikleri, tehdit ederek alıkoydukları iddia edilen ve video kaydına aldıkları belirlenen taksi şoförleri A.A, M.A, Ö.B.A. ve U.C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra gözaltına alınan 4 taksi şoförü tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sanıklar 'yağmaya teşebbüs', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçlarından tutuklandı.

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Martı TAG sürücüsünü darbeden 4 taksi şoförü tutuklandı
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