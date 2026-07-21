Haberler Yaşam Haberleri Martıya işkence eden yabancı uyruklu şüpheli deport edilecek
Giriş Tarihi: 21.07.2026 13:58

Martıya işkence eden yabancı uyruklu şüpheli deport edilecek

İstanbul Üsküdar'da bir martıya eziyet ettiği öne sürülen Bangladeş uyruklu şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak hakkında idari işlem yapıldı. Daha önce cinsel taciz suçundan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilerek sınır dışı edilmek üzere dün Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Martıya işkence eden yabancı uyruklu şüpheli deport edilecek
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18 Temmuz Cumartesi günü Üsküdar Sultantepe Mahallesi Selman-ı Pak Caddesi'nde meydana gelen olayda, İki bacağı bulunmayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen bir kişinin bir martının kanadını kırarak hayvana eziyet ettiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler şüpheliyi bulamazken, yapılan çalışmalar sonucunda kimliği Bangladeş uyruklu M.F. (34) olarak belirlenen şüpheli kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemelerde M.F.'nin iki bacağının bulunmadığı, ayrıca daha önce cinsel taciz suçundan kaydının olduğu belirlendi.

MARTININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tedavi altına alınan martının bulunduğu veteriner kliniğinden edinilen bilgiye göre, hayvanın kanadında kırık tespit edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari işlem uygulanırken, olayla ilgili adli işlem yapılmasına gerek görülmedi.

DEPORT SÜRECİ BAŞLATILDI

Öte yandan yabancı uyruklu M.F. hakkında, "kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturduğu" değerlendirilerek 20 Temmuz'da sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. Şüpheli, deport edilmek üzere Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Martıya işkence eden yabancı uyruklu şüpheli deport edilecek
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