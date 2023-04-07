Marvel’s Avengers Sistem Gereksinimleri 2023 - Marvel’s Avengers Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından piyasaya sürülecek olan MArvel's Avangers oyunu 4 Eylül tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu noktada bilgisayar üzerinden oyunu edinmek isteyen kişiler, sistem gereksinimleri konusunda araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers oyunu kaç GB?

MARVEL'S AVENGERS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3 4160 ya da denk bir AMD işlemci

RAM: 8 GBGPU: NVIDIA GTX 950 ya da AMD 270 (minimum 2GB bellek)DirectX 12

Depolama: 75 GB HDD

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7 4770K 3.4 Ghz ya da AMD Ryzen 51600 3.2 Ghz

RAM: 16 GBGPU: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon RX 480 8 GB

DirectX 12

Depolama: 110 GB SSD