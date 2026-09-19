Masaj salonlarına fuhuş baskını! 31 şüpheli yakalandı

Operasyonda, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki arama işlemleri ve gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kamu düzenini bozan eylemlere karşı operasyonlarını sürdüreceği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör