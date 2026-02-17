Haberler Yaşam Haberleri Masaj salonu görünümünde fuhuş yapan çeteye ‘Kadraj’ darbesi! MASAK, 68 milyon lira para hacmini tespit etti
Giriş Tarihi: 17.02.2026 10:45

Masaj salonu görünümünde fuhuş yapan çeteye ‘Kadraj’ darbesi! MASAK, 68 milyon lira para hacmini tespit etti

Diyarbakır’da polis, masaj salonu görünümünde fuhuş yapan çeteyi “Kadraj” darbesiyle çökertti. Operasyonunda, 18 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. MASAK, çetenin 68 milyon liralık para hacmini tespit etti.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Masaj salonu görünümünde fuhuş yapan çeteye ‘Kadraj’ darbesi! MASAK, 68 milyon lira para hacmini tespit etti
  • ABONE OL

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamında yürüttükleri teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, görünüşte "masaj salonu" olarak faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde fuhuşa yer ve imkân sağlandığını tespit etti. Reklam organizatörleri aracılığıyla müşteri temin edildiği ve şüphelilerin organize şekilde hareket ettiği belirlendi. Bu kapsamda 5 masaj salonu ve 18 kişiye yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri de incelendi. Fuhuş çetesine ait hesaplarda yaklaşık 68 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Diyarbakır merkezli olmak üzere Samsun ve İstanbul'u da kapsayan toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLEN 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Adli işlemler sonucunda 4 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri uygulanırken, 12 kişi ise, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yetkililer, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Masaj salonu görünümünde fuhuş yapan çeteye ‘Kadraj’ darbesi! MASAK, 68 milyon lira para hacmini tespit etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz