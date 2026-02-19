Masaj salonu kılıfıyla fuhuş yaptırdılar

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir'de masaj salonu kılıfı altında kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen çeteye operasyon yapıldı. Çetenin fuhuştan kazandığı parayı suç örgütü üyeleri arasında paylaştırıp fuhuş faaliyetlerini sistematik şekilde devam ettirdiği tespit edildi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye bastı. Fuhuş faaliyetlerini sistematik biçimde sürdürdükleri tespit edilen şüphelilerin, müşterilere mağdur kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogları gönderip fuhuş eylemlerinden elde ettikleri geliri paylaşarak maddi kazanç sağladıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin evinde ve masaj salonunda yapılan aramalarda birçok dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 13 mağdur kadın da kurtarıldı. 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

