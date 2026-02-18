Haberler Yaşam Haberleri Masaj salonu yalanıyla fuhuşa ‘Kadraj’ darbesi
Giriş Tarihi: 18.02.2026

Diyarbakır Emniyeti, yürüttükleri teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, 'masaj salonu' olarak faaliyet gösteren bazı işyerlerinde fuhşa yer ve imkân sağlandığını tespit etti. Bu kapsamda 5 masaj salonu ve 18 kişiye yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri de incelendi. Fuhuş çetesine ait hesaplarda 68 milyonluk işlem hacmi olduğu tespit edildi. Diyarbakır merkezli olmak üzere Samsun ve İstanbul'u da kapsayan toplam 20 adrese operasyon düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı.

