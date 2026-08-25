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Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:35

Masaj salonuna fuhuş baskını

İstanbul’da masaj salonu adı altında fuhuş faaliyetlerine aracılık ettikleri, yer temin ettikleri ve bu faaliyetlerden maddi kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Masaj salonuna fuhuş baskını
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temin Etme" suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, çeşitli internet sitelerinde oluşturdukları profiller üzerinden masaj salonu adı altında fuhuş faaliyetlerine aracılık ettikleri ve bu faaliyetler için yer temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin söz konusu faaliyetlerden maddi menfaat sağladıkları belirlendi.

6 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmaların ardından bu sabah şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

#İSTANBUL

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Masaj salonuna fuhuş baskını
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