Masaj salonunda cinayet

Konya'da 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan, çalıştığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürüldü. Masaj salonu işleten Vedat D. (38), dün öğle saatlerinde iki çalışanı ile birlikte işyerine geldiğinde, kapının kilitli ancak anahtarın üzerinde olduğunu gördü. Kapıyı açıp içeri giren Vedat D., çalışanlarından Elif Ceren Arslan'ı koridorda kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, göğüs bölgesinden bıçaklanan Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bilgisine başvurulan Vedat D., Elif Ceren'in 3 gündür masaj salonunda yatıp kalktığını, anahtarın da kendisinde olduğunu söyledi. Ekipler yaptığı çalışmada, genç kadının eski sevgilisi Emrah D. (25) ile aralarında bir süredir husumet olduğunu ve bu nedenle Emrah D. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu belirledi. Polis cinayet şüphelisi olarak Emrah D.'yi gözaltına aldı.