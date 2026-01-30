Haberler Yaşam Haberleri Maske ve kapüşonla dolandırdılar! Sahte polis tuzağı otogarda bozuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı bir kadını dolandıran şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibi sonucu suçüstü yakalandı. Yaklaşık 250 gram ziynet eşyasını elden teslim alan şüphelilerin kaçış planı, otogarda İstanbul’a giden otobüste bozulurken, ele geçirilen tüm altınlar mağdur kadına teslim edildi. Olayla bağlantılı ikinci şüpheli de yapılan telefon incelemesinin ardından gözaltına alındı.

Ankara'da yaşayan yaşlı bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, "hesaplarınız ele geçirildi, altınlarınızı bize teslim etmeniz gerekiyor" yalanıyla mağduru ikna etti. Şüpheliler, belirlenen adreste maske ve kapüşon takarak yaklaşık 250 gram ziynet eşyasını elden aldı.

OTOGARDA KAÇIŞ PLANI

Ziynet eşyalarını teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin Ankara Otogarı'ndan İstanbul'a giden bir otobüse bindiğini tespit etti. Adım adım takip edilen otobüs, Sakarya ilinde durdurularak şüpheli kıskıvrak yakalandı.

MASKE VE KAPÜŞONLA DOLANDIRDILAR

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin tespit edilmemek amacıyla maske ve kapüşon kullandıkları, mağduru korku ve panik ortamı oluşturarak ziynet eşyalarını teslim etmeye zorladıkları belirlendi. Şüphelinin üzerinde tüm ziynet eşyaları eksiksiz ele geçirildi.

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Yakalanan şüphelinin cep telefonu incelemesinde, olayda birlikte hareket ettiği ikinci bir şüpheli daha tespit edildi. Bu şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen tüm altınlar yaşlı kadına teslim edilirken, yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

