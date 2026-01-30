Maske ve kapüşonla dolandırdılar! Sahte polis tuzağı otogarda bozuldu

Ankara'da yaşayan yaşlı bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, "hesaplarınız ele geçirildi, altınlarınızı bize teslim etmeniz gerekiyor" yalanıyla mağduru ikna etti. Şüpheliler, belirlenen adreste maske ve kapüşon takarak yaklaşık 250 gram ziynet eşyasını elden aldı.

OTOGARDA KAÇIŞ PLANI



Ziynet eşyalarını teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin Ankara Otogarı'ndan İstanbul'a giden bir otobüse bindiğini tespit etti. Adım adım takip edilen otobüs, Sakarya ilinde durdurularak şüpheli kıskıvrak yakalandı.

MASKE VE KAPÜŞONLA DOLANDIRDILAR



Yapılan incelemelerde, şüphelilerin tespit edilmemek amacıyla maske ve kapüşon kullandıkları, mağduru korku ve panik ortamı oluşturarak ziynet eşyalarını teslim etmeye zorladıkları belirlendi. Şüphelinin üzerinde tüm ziynet eşyaları eksiksiz ele geçirildi.

Ankara'da sahte polis tuzağı otogarda bozuldu | Video

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI



Yakalanan şüphelinin cep telefonu incelemesinde, olayda birlikte hareket ettiği ikinci bir şüpheli daha tespit edildi. Bu şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen tüm altınlar yaşlı kadına teslim edilirken, yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.