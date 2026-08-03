Maskeli hırsızlar işyerinin camını kırıp 13 telefonu çaldı

Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan telefoncuya gelen maskeli 2 şüpheli, iş yerinin camını kırarak 13 cep telefonunu çaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, telefonları çalıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Erdem Yakışkan, zararının büyük olduğunu belirterek, sabah telefonundaki alarmın çalması üzerine iş yerine geldiğini, camların kırıldığını ve vitrindeki cihazların çalındığını gördüğünü belirtti. Yakışkan, "Yüzleri maskeli, ellerinde eldiven olan iki kişi iş yerine girerek 13 cihazı çalıp kaçıyorlar. İlerideki fırının önünden sopa alarak camı kırıp içeri giriyorlar. Alarm çalıyor ama yoldan geçen vatandaş ve araçlar aldırış etmiyor. Telefonların yaklaşık değeri 400 bin lira." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör