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Giriş Tarihi: 13.07.2026

Maskeli saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Semih KARA Semih KARA
Maskeli saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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Bahçelievler'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Merkez Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi'ndeki iş yerine, henüz kimliği belirlenemeyen maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan Ali Kölemen ile Ayşe İnan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ali Kölemen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ayşe İnan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 9 milimetre çapında 10 adet boş kovan bulundu. Emniyet birimleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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