Maskeyle eve gelip eşini vurdu

Konya'da, boşanma aşamasında olduğu eşinin silahlı saldırısına uğrayan Fatma Özbek (50) yaralandı. Fatma Özbek önceki gece balkonda otururken ayrı yaşadığı eşi Bekir Celalettin Özbek (56) eve geldi. Maskeli olduğu belirtilen Özbek, eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, tabancasını çıkaran Özbek, Fatma Özbek'i omzundan vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Özbek, tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan Özbek ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Özbek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.