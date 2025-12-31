MASTERCHEF İLK ALTIN CEKET KAZANANI BELLİ OLDU! 30 Aralık 2025 MasterChef’te altın önlüğü kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de altın ceket yarışı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 30 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümde, yarışmacılar bu kez "esnaf" konsepti kapsamında hünerlerini sergiledi. Şeflerin beğenisini kazanmak için en iddialı tabaklarını hazırlayan yarışmacılar arasında büyük bir rekabet yaşandı. Gecenin sonunda ise ilk altın ceketi kazanan isim belli oldu. Peki, MasterChef'te kazanan kim oldu, önlüğü hangi yarışmacı aldı? 30 Aralık Salı günü yayınlanan bölümde yaşanan tüm gelişmeler haberin detaylarında…