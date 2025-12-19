MasterChef Altın Kupa’da 3. dokunulmazlık oyunu kazananı! 18 Aralık 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te rekabet her bölüm daha da kızışıyor. 18 Aralık 2025 tarihli bölümde Altın Kupa için verilen mücadele sonrası eleme potasına giden yarışmacının kim olduğu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim kim, eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Barbaros oldu.