Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Altın Kupa'da 3. dokunulmazlık oyunu kazananı! 18 Aralık 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:18

MasterChef Altın Kupa'da 3. dokunulmazlık oyunu kazananı! 18 Aralık 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef’te 18 Aralık 2025 akşamı oynanan Altın Kupa dokunulmazlık oyunu, yarışmanın takipçileri tarafından yakından izleniyor. Yarışmacılar arasındaki mücadelenin ardından dokunulmazlığı kimin kazandığı ve eleme potasına hangi ismin gittiği merak konusu oldu. MasterChef Altın Kupa dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu soruları araştırılıyor.

MasterChef Altın Kupa’da 3. dokunulmazlık oyunu kazananı! 18 Aralık 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?
  • ABONE OL

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te rekabet her bölüm daha da kızışıyor. 18 Aralık 2025 tarihli bölümde Altın Kupa için verilen mücadele sonrası eleme potasına giden yarışmacının kim olduğu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim kim, eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Barbaros oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da günün eleme adayı Çağatay oldu.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef Altın Kupa'da 3. dokunulmazlık oyunu kazananı! 18 Aralık 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz