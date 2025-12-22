Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF ALTIN KUPA'DA TAKIMLAR BELLİ OLDU! 21 Aralık Masterchef kaptanlığı kim kazandı,takımlar nasıl?
MasterChef All Star Altın Kupa etabında heyecan giderek artıyor. Son takım dokunulmazlık mücadelelerinin oynandığı haftada, yarışmacılar ilerleyen turlarda Altın Önlük kazanabilmek için kıyasıya rekabet ediyor. Bu haftaki kaptanlık oyununda perde pilavı hazırlayan yarışmacılar arasından hangi ismin öne çıktığı ise merak konusu oldu.Peki, MasterChef All Star Altın Kupa’da kaptanlık oyununu kim kazandı,mavi ve kırmızın takım nasıl oluştu?

MasterChef All Star Altın Kupa'da rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Takım dokunulmazlık mücadelelerinin sonuna yaklaşılırken, yarışmacılar bireysel etaplara kalabilmek için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor. Bu haftaki kaptanlık oyununda şeflerin seçtiği perde pilavı, yarışmacılar için zorlu bir sınav oldu. Lezzet, teknik ve sunumun belirleyici olduğu mücadelede en başarılı tabağı hazırlayan isim takım kaptanlığını kazandı.Peki, MasterChef All Star Altın Kupa'da kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl belirlendi?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı Kıvanç, kırmızı takım kaptanı Çağatay oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

Kıvanç

Hasan

Eren

Kerem

Barbaros

Özkan

Alican

Beyza

KIRMIZI TAKIM

Çağatay

Sergen

Ayaz

Sezer

Tolga

Hakan

Erim

Dilara

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef Altın Kupa'ya son olarak veda edenler Batuhan ve Eda oldu.

