MASTERCHEF ALTIN KUPA’DA TAKIMLAR BELLİ OLDU! 21 Aralık Masterchef kaptanlığı kim kazandı,takımlar nasıl?

MasterChef All Star Altın Kupa'da rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Takım dokunulmazlık mücadelelerinin sonuna yaklaşılırken, yarışmacılar bireysel etaplara kalabilmek için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor. Bu haftaki kaptanlık oyununda şeflerin seçtiği perde pilavı, yarışmacılar için zorlu bir sınav oldu. Lezzet, teknik ve sunumun belirleyici olduğu mücadelede en başarılı tabağı hazırlayan isim takım kaptanlığını kazandı.Peki, MasterChef All Star Altın Kupa'da kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl belirlendi?