MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜK HEYECANI! 28 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı?
28 Aralık Pazar akşamı MasterChef’te kalan son 2 altın önlük için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef altın önlüğü kim kazandı? Yeni bölümde yaşananlar ve kazanan isim haberin devamında...
ABONE OL
28 Aralık Pazar akşamı yarışmacılar, birbirinden lezzetli yemeklerle son iki altın önlük için mücadele etti. Peki, MasterChef'te altın önlüğü kim kazandı? Tüm detaylar haberin devamında…
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
Altın önlük oyununun kazananı henüz belli olmadı.
ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
MasterChef'te bugüne kadar altın önlüğü kazanan isimler Kerem, Barbaros, Aras, Çağatay, Sergen ve Hasan oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan ve Eda yarışmaya veda etti.
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜK HEYECANI! 28 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı?