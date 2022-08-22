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Giriş Tarihi: 22.8.2022 10:04 Son Güncelleme: 22.8.2022 10:06

Masterchef yedekler kadrosu netleşiyor! 2022 Masterchef ana kadro yarışmacıları kimler, 18. yarışmacı kim oldu?

Masterchef ana kadroya giren 18. Yarışmacı ile birlikte 2022 kadrosu netleşti. Sırada yedek kadro mücadeleleri var. 3. Gruptan yedeklere girecek yarışmacılar da tek tek belli olmaya başladı. Masterchef ana kadroya giren isimler teker teker önlüklerini kaptı. Masterchef yedekler için heyecan başladı. İşte, Masterchef 2022 yarışmacıları ve yedekler…

Masterchef yedekler kadrosu netleşiyor! 2022 Masterchef ana kadro yarışmacıları kimler, 18. yarışmacı kim oldu?

Masterchef kim kazandı, 18. Yarışmacı kim oldu soruları her gün gündemdeki yerini koruyor. Masterchef yedekler için mücadeleler başladı. Ana kadro belli olurken yeni tariflerle yeni yarışmalar için heyecan dorukta. Şimdi takımların şekil alması bekleniyor. Masterchef ana kadroya giren isimler ardından 21 Ağustos 2022 akşamı yayınlanan programla da yedek kadro da belli olmaya başladı. İşte, Masterchef 2022 ana kadro…

21 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA GİREN İSİMLER

3. gruptan seçilen yedek isimler şöyle:

Makbule

Görkem

Sema

Göktuğ

Cenkay

MASTERCHEF 18. YARIŞMACI KİM OLDU?

TV8 ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Masterchef Türkiye ana kadroda 18 kişi yer alacaktı. 20 Ağustos 2022 tarihli son bölümde 18. son yarışmacı da belli oldu!

Masterchef ana kadro 18. Yarışmacısı Serpilay oldu.

MASTERCHEF ANA KADRO 2022 LİSTESİ

Sezonun netleşen ana kadro yarışmacıları:

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz ve Serpilay.

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Masterchef yedekler kadrosu netleşiyor! 2022 Masterchef ana kadro yarışmacıları kimler, 18. yarışmacı kim oldu?
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