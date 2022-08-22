Masterchef kim kazandı, 18. Yarışmacı kim oldu soruları her gün gündemdeki yerini koruyor. Masterchef yedekler için mücadeleler başladı. Ana kadro belli olurken yeni tariflerle yeni yarışmalar için heyecan dorukta. Şimdi takımların şekil alması bekleniyor. Masterchef ana kadroya giren isimler ardından 21 Ağustos 2022 akşamı yayınlanan programla da yedek kadro da belli olmaya başladı. İşte, Masterchef 2022 ana kadro…