Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları
Giriş Tarihi: 30.8.2022 23:42 Son Güncelleme: 30.8.2022 23:47

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Takım oyununda başarılı olan takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı seçimi için stresli anlar yaşadı. TV8 ekranlarında yarışmayı izleyenler detaylar için “MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?” sorularına yanıt arıyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Takım bazında oynanan zorlu oyunların ardından en başarılı ürünleri çıkararak Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisini alan takım dokunulmazlığı alırken kaybeden takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı seçimi için bir kez daha tezgah başına geçti. Zorlu oyuna ilişkin bilgi edinmek isteyenler ise "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Masterchef son bölümde dokunulmazlığı alan takım ve eleme potasına giden isim bilgileri şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarından yayınlanan son bölümünde yeni kurulan mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yapıldı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu mücadelede Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği menüde yer alan yemekler verilen süre içerisinde hazırlanarak tadıma sunuldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelen kritik dokunulmazlık oyununda en başarılı ürünleri hazırlayan takım kırmızı takım oldu ve dokunulmazlığın sahibi olarak eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti ve süre başladı. Verilen süre içerisinde ürünlerini hazırlayan mavi takım üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sundu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde kritik bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında tadım aşamasının tamamlanmasının ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı duyuruldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ismin Görkem olmasının ardından eleme adayı seçilerek potaya giren yarışma da belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan Görkem ilk eleme adayı olara Onur'u seçti. İkinci eleme adayı oylama sonrasında belli olacak.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

MELİH

BÜŞRA

YAĞIZ

ONUR

GÖRKEM

SERPİLAY

DİLAN

BURAK

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

ÇAĞATAY

GAMZE

TAYFUN

BARIŞ

AYAZ

KAAN

FATMA NUR

BURAK KAYA

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları
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