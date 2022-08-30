Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Takım bazında oynanan zorlu oyunların ardından en başarılı ürünleri çıkararak Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisini alan takım dokunulmazlığı alırken kaybeden takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı seçimi için bir kez daha tezgah başına geçti. Zorlu oyuna ilişkin bilgi edinmek isteyenler ise "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
TV8 ile Masterchef son bölümde dokunulmazlığı alan takım ve eleme potasına giden isim bilgileri şöyle;
MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarından yayınlanan son bölümünde yeni kurulan mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yapıldı.
TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu mücadelede Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği menüde yer alan yemekler verilen süre içerisinde hazırlanarak tadıma sunuldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelen kritik dokunulmazlık oyununda en başarılı ürünleri hazırlayan takım kırmızı takım oldu ve dokunulmazlığın sahibi olarak eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu.
Kritik dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti ve süre başladı. Verilen süre içerisinde ürünlerini hazırlayan mavi takım üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sundu.
MasterChef Türkiye son bölümde kritik bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında tadım aşamasının tamamlanmasının ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı duyuruldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ismin Görkem olmasının ardından eleme adayı seçilerek potaya giren yarışma da belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan Görkem ilk eleme adayı olara Onur'u seçti. İkinci eleme adayı oylama sonrasında belli olacak.