MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yeni mavi ve kırmızı takım üyeleri kozlarını paylaştı. Zorlu oyunun ardından kazanan ve eleme adayı çıkaran takıma ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.
MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı çıkaran isimlere ilişkin bilgiler şöyle;
MasterChef Türkiye'nin 20 Eylül 2022 Salı günü yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.
Haftanın ilk MasterChef dokunulmazlık oyununda yemek bazında yapılan değerlendirmeler sonrasında mavi takım dokunulmazlığı almaya hak kazandı.
MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Mehmet Şef tarafından hazırlanan tabağa en yakın hazırlayan isim olacak. Belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim haftanın ilk eleme adayını seçecek.
Haftanın ikinci eleme adayı ise takım içinde yapılacak olan eleme adayı oylaması sonrasında belli olacak.