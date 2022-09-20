MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yeni mavi ve kırmızı takım üyeleri kozlarını paylaştı. Zorlu oyunun ardından kazanan ve eleme adayı çıkaran takıma ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı çıkaran isimlere ilişkin bilgiler şöyle;