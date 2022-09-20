Haberler Yaşam Haberleri MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 20.9.2022 23:42 Son Güncelleme: 20.9.2022 23:55

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında 20 Eylül Salı günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmesinin ardından kazanan takımı ve eleme adayı seçilen isimleri öğrenmek isteyenler “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?” sorularının yanıtlarını arıyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yeni mavi ve kırmızı takım üyeleri kozlarını paylaştı. Zorlu oyunun ardından kazanan ve eleme adayı çıkaran takıma ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı çıkaran isimlere ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 20 Eylül 2022 Salı günü yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Haftanın ilk MasterChef dokunulmazlık oyununda yemek bazında yapılan değerlendirmeler sonrasında mavi takım dokunulmazlığı almaya hak kazandı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Mehmet Şef tarafından hazırlanan tabağa en yakın hazırlayan isim olacak. Belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim haftanın ilk eleme adayını seçecek.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Haftanın ikinci eleme adayı ise takım içinde yapılacak olan eleme adayı oylaması sonrasında belli olacak.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Gamze (Kaptan)
  • Tayfun
  • Çağatay
  • Burak Kaya
  • Metin
  • Kıvanç
  • Barış
  • Serpilay
  • Burak
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Vural (Kaptan)
  • Büşra
  • Kaan
  • Görkem
  • Yağız
  • Atike
  • Tolga
  • Ayaz
  • Fatma Nur
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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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