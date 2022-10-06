Haberler Yaşam Haberleri MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 6.10.2022 23:41 Son Güncelleme: 6.10.2022 23:41

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı ve sonrasında eleme adayı oylaması yapıldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından detayları merak edenler yoğun şekilde “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” şeklindeki sorulara yanıt arıyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroda yarışan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyunu için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde bir kez daha tezgah başına geçerek hünerlerini gösterdi. Zorlu oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimlerle ilgili detayları merak edenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı ve haftanın son eleme adaylarına ilişkin bilgiler şöyle;



TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları seçildi. İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde oynanan oyun sonrasında kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım 2 eleme adayı çıkardı.



MasterChef Türkiye son bölümde İstanbul Havalimanı dış çekiminde mavi ve kırmızı takımlar haftanın son dokunulmazlık zırhını alan takım olmak için kozlarını paylaştı.



Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan zorlu dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı ürün çıkaran takım başarılı oldu ve eleme adayı çıkarmadı.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde en fazla başarılı yemeği hazırlayan mavi takım haftanın son dokunulmazlık oyununu da kazanmayı başardı.



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için bir kez daha tezgah başına geçti.



Zorlu oyunu kazanan isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Görkem olarak belirlendi.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Görkem tarafından belirlendi. Haftanın 5. eleme adayı Burak Revanbahş olarak belirlendi. Haftanın son eleme aday takım içine yapılacak seçimle belirlenecek.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • ÇAĞATAY (Kaptan)
  • BÜŞRA
  • METİN
  • BURAK KAYA
  • ATİKE
  • YAĞIZ
  • TOLGA
  • SERPİLAY
  • FATMA NUR



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • BURAK REVANBAHŞ (Kaptan)
  • GAMZE
  • TAYFUN
  • GÖRKEM
  • KIVANÇ
  • BARIŞ
  • AYAZ
  • ŞULE
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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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