MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroda yarışan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyunu için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde bir kez daha tezgah başına geçerek hünerlerini gösterdi. Zorlu oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimlerle ilgili detayları merak edenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı ve haftanın son eleme adaylarına ilişkin bilgiler şöyle;