MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroda yarışan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyunu için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde bir kez daha tezgah başına geçerek hünerlerini gösterdi. Zorlu oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimlerle ilgili detayları merak edenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.
MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı ve haftanın son eleme adaylarına ilişkin bilgiler şöyle;
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları seçildi. İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde oynanan oyun sonrasında kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım 2 eleme adayı çıkardı.
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan zorlu dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı ürün çıkaran takım başarılı oldu ve eleme adayı çıkarmadı.
MasterChef son bölümde en fazla başarılı yemeği hazırlayan mavi takım haftanın son dokunulmazlık oyununu da kazanmayı başardı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için bir kez daha tezgah başına geçti.
Zorlu oyunu kazanan isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Görkem olarak belirlendi.
MasterChef eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Görkem tarafından belirlendi. Haftanın 5. eleme adayı Burak Revanbahş olarak belirlendi. Haftanın son eleme aday takım içine yapılacak seçimle belirlenecek.