MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oluyor!

MasterChef'te bu bölümde kaptanlık heyecanı öne çıkıyor. Yarışmacılar, en iyi performansı sergileyerek mavi takımın başına geçecek ismin belirlenmesini sağlıyor. Takımların şekillenmeye başladığı MasterChef Türkiye'de rekabet giderek artarken izleyiciler de sonucu merak ediyor. Peki, kaptanlık oyununda öne çıkan yarışmacı kim oldu? 23 Kasım itibarıyla mavi takım kaptanı ve takım dağılımı nasıl oluştu? İşte yeni bölümde dikkat çeken anlar…